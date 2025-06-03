SHOT: Ефремов тайно встречался в колонии с любовницей

Их свидания раскрыли заключенные

Михаил Ефремов незадолго до своего выхода из исправительной колонии получил право на трехдневное свидание с близким человеком, только выбрал для встречи он не свою супругу, а предполагаемую любовницу – актрису Дарью Белоусову. С ней ему приписывали тайный роман еще в период роковой аварии.

По данным источников, артистка специально приезжала к заключенному, чтобы пожить с ним в течение трех дней. Паре выделили специальный блок с душевой комнатой, собственной кухней, телевизором и кроватью. Под конец своего совместного досуга они начали общаться с соседями по камере и даже оставили им свои автографы – так и стало известно о свидании.

Известно, что после аварии Михаил Ефремов сутки скрывался в квартире Белоусовой, пытаясь прийти в себя. Оттуда правоохранители забирали его на допрос. Хозяйка жилья, которое снимала актриса, жаловалась, что возлюбленные регулярно устраивали там попойки, много курили и нанесли апартаментам ущерб более чем на 350 тысяч рублей.

Между Михаилом и Дарьей 20-летняя разница в возрасте. Ранее артистка была замужем за братом Чулпан Хаматовой, детей у нее нет. При этом актер до сих пор официально состоит в браке с Софьей Кругляковой, родившей ему троих детей.

Ранее стало известно, что Ефремов нашел работу после выхода из тюрьмы.