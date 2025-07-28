"Всему есть предел": Кудрявцевой предрекли скорый развод после выходки мужа

В последнее время знаменитости все тяжелей справляться с семейными проблемами

Ведущая Лера Кудрявцева находится на грани развода со своим супругом, и примирение уже вряд ли произойдет. Всему виной недавняя выходка Игоря Макарова в соцсетях, который резко обратился к решившейся на откровения жене, заявил продюсер Сергей Дворцов.

Ранее спортсмен с помощью нецензурных выражений призвал Кудрявцеву замолчать и успокоиться после того, как она рассказала людям о своих тяжелых переживаниях из-за семейной ситуации. Позже Макаров сорвался на россиянах, которые раскритиковали его за резкий поступок, назвав их "несчастными" и "убогими". Дворцов уверен, что после такого Лера вряд ли сможет простить мужа, тем более на ее стороне весь шоу-бизнес.

"Она устала от его выходок. Как мы понимаем, он очень много пьет, скандалит, оскорбляет Леру. Конечно, она устала это терпеть, всему есть предел. Я думаю, что они на грани развода уже", – сказал продюсер.

Продюсер отметил, что еще до проблем с алкоголем близкие Кудрявцевой шептались, что этот брак – обречен. Всему виной постоянные ссоры ведущей с хоккеистом, им было сложно ужиться. Сергей отметил, что у Леры очень много друзей, которые наверняка встанут на ее сторону и помогут прийти в себя после развода.

Ранее стало известно, сколько Кудрявцева потратила на лечение мужа от алкоголизма.