Названа причина лишнего веса 54-летней Кудрявцевой

Названа причина лишнего веса 54-летней Кудрявцевой
Фото: соцсети
Некоторое время назад у звезды были проблемы со здоровьем

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что в последнее время прибавила в весе, из-за чего некоторая одежда перестала на нее налезать. По словам знаменитости, она стала больше на пять килограммов. Врач-диетолог Кристина Пришвина объяснила, почему звезда могла поправиться.

По словам специалиста, лишние килограммы появились вскоре после травмы Кудрявцевой. Известно, что в 2024 году она получила травму колена и примерно полгода восстанавливалась. Вероятно, гиподинамия и привела к тому, что у знаменитости начал накапливаться вес. Как правило, при невысоком уровне активности метаболизм человека замедляется, и организм сжигает меньше калорий в состоянии покоя.

"Это приводит к накоплению жира, особенно висцерального. Соответственно, вся разница калорий Леры Кудрявцевой отправлялась в жировое депо", – пояснила врач.

Когда человек мало двигается, то ткани также становятся менее чувствительными к инсулину, что приводит к накоплению жира. Дополнительно повышается уровень гормона голода, который стимулирует аппетит. Совокупность этих факторов, вероятно, и привела к появлению лишнего веса у Кудрявцевой.

Источник: Страсти

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