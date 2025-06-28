Катя Гусева назвала сумму гонораров Леры Кудрявцевой

Раскрыты гонорары Леры Кудрявцевой
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети
Блондинка прекрасно зарабатывает

Диджей Катя Гусева поделилась подробностями о доходах Леры Кудрявцевой. Как рассказала артистка, эффектная блондинка пользуется большим спросом и регулярно получает приглашения на частные мероприятия.

По словам девушки, звезда считается одной из самых дорогих среди женщин-ведущих. Она отметила, что гонорар телеведущей может доходить до 30 тысяч долларов за одно выступление, что в пересчете составляет от 2 до 3 миллионов рублей.

Артистка также подчеркнула, что ведущая ценится организаторами за профессионализм и простоту в работе. По ее мнению, именно сочетание ответственности и обаяния делает блондинку такой востребованной.

Сама Катя добавила, что ее тоже регулярно приглашают в качестве ведущей на различные события. Она уверена, что своей надежностью завоевала доверие клиентов.

Как отметила диджей, к каждому выступлению она тщательно готовится и всегда работает с полной отдачей. Так что заказчики могут быть уверены: на мероприятии все пройдет на высшем уровне.

Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
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