Стало известно, сколько Кудрявцева потратила на лечение мужа от алкоголизма

Знаменитость не жалеет денег в надежде на улучшение

Несколько лет Лера Кудрявцева не оставляет попыток вылечить супруга Игоря Макарова от алкогольной зависимости. Проблемы у спортсмена появились из-за провала в карьере и сложностей при попытке найти новый род деятельности. В результате мужчина запил, и отдых в рехабе помогает ему лишь на некоторое время.

После ухода из хоккея обеспечивать Макарова стала жена. Именно она оплачивает всех специалистов и врачей в попытке спасти супруга. Как рассказывала Кудрявцева, бросить она его не может, поскольку боится, что в таком случае муж умрет.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что хоккеист на фоне зависимости стал плохо относится к окружающим – он хамил и обижал не только близких, но и всех, кто ему даже немного не нравится. Было заметно, что у человека постоянно сдают нервы.

"В прошлый раз Макаров пробыл в клинике два месяца. А это, считайте, уже больше миллиона рублей. И это только проживание и питание. За лечение (кодирование и работу с психологами) Лера платила такую же сумму", – рассказал он.

По его словам, на фоне всего у Кудрявцевой тоже появились проблемы со здоровьем, нервные срывы. И сейчас есть большая вероятность, что в этот раз она может уйти от мужа, чтобы оградить дочь от тяжелых испытаний.