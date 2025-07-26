Стало известно, сколько Кудрявцева потратила на лечение мужа от алкоголизма

Стало известно, сколько Кудрявцева потратила на лечение мужа от алкоголизма
Фото: соцсети
Знаменитость не жалеет денег в надежде на улучшение

Несколько лет Лера Кудрявцева не оставляет попыток вылечить супруга Игоря Макарова от алкогольной зависимости. Проблемы у спортсмена появились из-за провала в карьере и сложностей при попытке найти новый род деятельности. В результате мужчина запил, и отдых в рехабе помогает ему лишь на некоторое время.

После ухода из хоккея обеспечивать Макарова стала жена. Именно она оплачивает всех специалистов и врачей в попытке спасти супруга. Как рассказывала Кудрявцева, бросить она его не может, поскольку боится, что в таком случае муж умрет.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что хоккеист на фоне зависимости стал плохо относится к окружающим – он хамил и обижал не только близких, но и всех, кто ему даже немного не нравится. Было заметно, что у человека постоянно сдают нервы. 

"В прошлый раз Макаров пробыл в клинике два месяца. А это, считайте, уже больше миллиона рублей. И это только проживание и питание. За лечение (кодирование и работу с психологами) Лера платила такую же сумму", – рассказал он.

По его словам, на фоне всего у Кудрявцевой тоже появились проблемы со здоровьем, нервные срывы. И сейчас есть большая вероятность, что в этот раз она может уйти от мужа, чтобы оградить дочь от тяжелых испытаний.

Источник: Комсомольская правда

Избавятся в три этапа: на Украине раскрыли план свержения Зеленского

Украинский лидер оказался на волоске от катастрофы

Незадолго до массового сбоя Starlink произошел странный инцидент

Болгарские ученые сообщили о падении неопознанного объекта из космоса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей