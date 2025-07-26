Стало известно, сколько Кудрявцева потратила на лечение мужа от алкоголизма

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Несколько лет Лера Кудрявцева не оставляет попыток вылечить супруга Игоря Макарова от алкогольной зависимости. Проблемы у спортсмена появились из-за провала в карьере и сложностей при попытке найти новый род деятельности. В результате мужчина запил, и отдых в рехабе помогает ему лишь на некоторое время.
После ухода из хоккея обеспечивать Макарова стала жена. Именно она оплачивает всех специалистов и врачей в попытке спасти супруга. Как рассказывала Кудрявцева, бросить она его не может, поскольку боится, что в таком случае муж умрет.
Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что хоккеист на фоне зависимости стал плохо относится к окружающим – он хамил и обижал не только близких, но и всех, кто ему даже немного не нравится. Было заметно, что у человека постоянно сдают нервы.
"В прошлый раз Макаров пробыл в клинике два месяца. А это, считайте, уже больше миллиона рублей. И это только проживание и питание. За лечение (кодирование и работу с психологами) Лера платила такую же сумму", – рассказал он.
По его словам, на фоне всего у Кудрявцевой тоже появились проблемы со здоровьем, нервные срывы. И сейчас есть большая вероятность, что в этот раз она может уйти от мужа, чтобы оградить дочь от тяжелых испытаний.
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