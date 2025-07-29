Источник назвал причину развода Диброва с женой

Молодая пассия решила бросить возрастного супруга

Друзья, близкие к семье телеведущего Дмитрия Диброва, подтвердили слухи о проблемах в его браке. По словам проверенного источника, жена решила бросить журналиста спустя 16 лет семейных отношений. Причиной стала разница в интересах, которая спровоцирована большим возрастным разрывом между супругами, а также отдельной личной жизнью модели.

"Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм", – поделился знакомый.

При этом пока Дибровы не готовы сделать публичное заявление о разводе, поскольку, по неподтвержденным сведениям, очень заняты решением правовых и имущественных вопросов. И, как говорят близкие, там не обходится без скандалов.

Известно, что еще год назад ведущий раздавал россиянам советы по поводу крепкого брака. Он уверял, что Полина, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, даже не смотрит на других мужчин, поскольку он всегда старается баловать свою возлюбленную и уделять много внимания.

Дибров познакомился с будущей супругой, когда ей было всего 17 лет. Он рассказывал, что сразу же влюбился в девушку и принял решение срочно начать за ней ухаживать, пока ее не забрал другой мужчина. Для телеведущего этот союз стал самым долгим из четырех браков.