Жена Барака Обамы опровергла слухи о разводе

Жена Барака Обамы сделала откровенное заявление о разводе
Барак и Мишель Обама. Фото: соцсети
Бывшая первая леди США прервала молчание

Барак и Мишель Обама официально прокомментировали появившиеся слухи об их разводе. Поводом для разговоров о разладе в семье бывшего американского лидера стали важные публичные мероприятия, на которых мужчина появлялся без супруги – в частности, похороны Джимми Картера и инаугурация Дональда Трампа.

Во время откровенного разговора с журналистом знаменитая американка посетовала, что окружающие сразу же начинают строить догадки, если супруги появляются на публике по отдельности. По ее словам, подобные домыслы не имеют под собой основания.

Экс-первая леди Соединенных Штатов Америки подчеркнула, что мыслей порвать с любимым мужчиной у нее никогда не было, несмотря на сложности в семейной жизни. Она рассказала, что их брак всегда был полон "приключений", и выразила благодарность мужу за поддержку и совместные годы, которые сделали ее сильнее и мудрее.

К слову, ранее стало известно о разводе артиста Мерзликина. Супруги намерены честно поделить совместно нажитое имущество.

Источник: Подкаст Крейга Робертсона ✓ Надежный источник
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