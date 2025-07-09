Развод отменяется: Бондарчук и Андреева снова сошлись

Развод отменяется: Бондарчук и Андреева снова сошлись
Фото: АГН "Москва"
Артисты решили по-тихому возобновить отношения

Супруги Федор Бондарчук и Паулина Андреева передумали разводиться. Всего спустя несколько месяцев после официального объявления о разрыве, пара помирилась и пытается снова выстроить свои отношения после кризиса. Источники, близкие к знаменитостям, подтвердили, что попытки режиссера вернуть жену все же увенчались успехом.

До этого ходили слухи, что на фоне проблем в отношениях с супругой Федор завел себе молодую любовницу, которая как две капли воды похожа на Паулину. Впрочем, вскоре эти сплетни опровергли. 

"Уж точно никаких романов у Федора сейчас нет. Бондарчук живет только работой и своей семьей. Он на пути воссоединения с любимой женой", – сообщили знакомые.

Сведения о воссоединении пары в последнее время подтверждает также и то, что актриса удалила в своих соцсетях публикацию о расторжении брака. Также она взяла себе новую фамилию – Андреева-Бондарчук.

Поговаривают, что разрыв пары произошел еще год назад из-за разных темпераментов артистов. Бондарчук любит шумные компании и активные тусовки, а Андреева – домоседка. Выносить подобный образ жизни мужа ей стало сложно, в итоге это стало одной из серьезных проблем, которая и привела к разводу.

Недавно режиссер попал в опасную ситуацию в Иране. Его пришлось срочно эвакуировать через Азербайджан из-за ударов Израиля. Не исключено, что произошедшее могло снова сблизить супругов.

Источник: Комсомольская правда
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