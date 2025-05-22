Сваха Осипова заявила, что рождение сына ускорило разрыв Бондарчука с Андреевой

Отодвинула на задний план: названа причина развода Бондарчука с Андреевой
Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: соцсети
Крушение семьи поразило общественность

Разрыв одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса стал неожиданностью для многих. Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева, отношения которых казались крепкими и гармоничными, объявили о расставании в марте 2025 года, шокировав поклонников.

Сваха Анна Осипова в беседе с прессой поделилась своим мнением о причинах разлада. По ее мнению, после рождения сына приоритеты Паулины сильно изменились – она с головой ушла в заботу о ребенке. Это, считает эксперт по отношениям, могло привести к тому, что мужчина почувствовал себя отодвинутым на второй план. А ведь режиссер привык быть в центре внимания.

Специалист описала Федора как харизматичного, требовательного и амбициозного человека, выросшего в знаменитой династии. Паулину же она назвала женщиной с утонченным вкусом и сильной жизненной энергией. Вместе они производили впечатление идеальной пары, настолько, что публика была готова простить Бондарчуку уход из прежней семьи ради молодой любовницы.

Сын Иван появился на свет в 2021 году. С тех пор в отношениях пары, уверена сваха, наметился перелом – Паулина полностью сосредоточилась на ребенке, а Федор стал искать вдохновение и внимание на стороне. Этот внутренний разрыв, вероятно, и привел к охлаждению между супругами.

Впрочем, Осипова считает, что окончательную точку в их истории ставить рано. Пара еще не оформляла развод официально, а значит, не исключено, что чувства могут возобновиться, когда эмоции улягутся.

К слову, ранее актрисе предрекли забвенье после развода со знаменитым режиссером.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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