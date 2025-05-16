Психолог назвала возможную причину развода Галустяна

Разрыв звездного семейства поразил публику

Психолог Ирина Смолярчук прокомментировала развод Михаила Галустяна, предположив, что причиной могла стать потеря романтики и эмоциональной близости.

Эксперт по отношениям предположила, что брак комика с Викторией, который начался еще в студенческие годы, был в первую очередь построен на сильной влюбленности и физическом притяжении. Со временем, по ее словам, пара изменилась: они стали публичными фигурами, столкнулись с трудностями и разногласиями, что тоже сказалось на отношениях.

Эксперт добавила, что у именитого мужчины могла развиться "звездная болезнь" – иллюзия, будто он особенно привлекателен для женщин. По мнению специалиста, такое восприятие усилилось возрастным кризисом и связано с типичным мужским поведением, когда интерес смещается в сторону новых партнерш. Психолог подчеркнула, что мужчина в целом чаще ориентирован на инстинкт воспроизводства, а не на долгосрочные отношения – это его природа.