Раскрыто истинное отношение Брэда Питта к разводу с Джоли

Знаменитость сожалеет, что допускал ошибки в браке

Источники, близкие к Брэду Питту, рассказали, что актер в действительности думает по поводу своего развода с Анджелиной Джоли. По их словам, это был невероятно травмирующий для него опыт, поскольку он понимает, что во многих ситуациях был виноват сам.

"Развод – это то, что контролировало его жизнь на протяжении многих лет.Он любил ее и знает, что совершил ошибки", – поделился знакомый.

Сообщается, что некоторые события, которые случились до развода, а также последовавшие за ним выяснения отношений по сути настроили его детей против него. При этом артист не винит в этом свою супругу. И сейчас он больше всего сожалеет, что не может ничего исправить.

"Дело закрыто, но победителей нет. То, что это позади, – облегчение. Но с другой стороны, ему было тяжело, потому что у него не очень хорошие отношения с детьми", – говорит источник.

Знакомый Питта говорит, что во многом новая жизнь актера после развода стала возможна потому, что он смог бросить пить. Но, несмотря на это, Джоли так и не смогла его простить.