Брэд Питт честно признался в алкоголизме после развода с Джоли

Знаменитости пришлось пройти через долгую терапию

Американский актер Брэд Питт признался, что после развода с Анджелиной Джоли буквально опустился на дно – он начал пробовать все, что ему предлагали в Голливуде. В итоге это привело к развитию у него алкоголизма, из-за которого артист в течение нескольких лет регулярно посещал собрания анонимных алкоголиков.

"Это было трудное время. Мне нужна была перезагрузка", – признался знаменитость.

Питт рассказал, что сначала ему было страшно открываться перед незнакомыми людьми, но когда он увидел, что все вокруг достаточно искренние и честные в своих переживаниях, он нашел в себе силы решиться на откровенный разговор. Этот опыт принес ему много положительных впечатлений.

Актер отметил, что рос в условиях, когда мужчина не мог рассказывать о своей боли и переживаниях – вместо этого они обычно говорили, что все замечательно. Но когда Брэд попал в другую среду, он понял, насколько важно делиться собственным опытом и слабостями. Особенно добавляя к этому немного юмора, как один из участников встреч, который его особенно вдохновил.

Во время скандального развода Джоли заявляла, что Питт много пил и в периоды алкогольных загулов позволял себе рукоприкладство – как по отношению к ней, так и к детям. Артист утверждает, что его директор отругал его за честное признание в посещении собраний для алкоголиков, но он считает, что все сделал правильно.