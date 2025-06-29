Брэд Питт честно признался в алкоголизме после развода с Джоли

Брэд Питт честно признался в алкоголизме после развода с Джоли
Фото: Joel Kowsky / wikimedia.org
Знаменитости пришлось пройти через долгую терапию

Американский актер Брэд Питт признался, что после развода с Анджелиной Джоли буквально опустился на дно – он начал пробовать все, что ему предлагали в Голливуде. В итоге это привело к развитию у него алкоголизма, из-за которого артист в течение нескольких лет регулярно посещал собрания анонимных алкоголиков.

"Это было трудное время. Мне нужна была перезагрузка", – признался знаменитость.

Питт рассказал, что сначала ему было страшно открываться перед незнакомыми людьми, но когда он увидел, что все вокруг достаточно искренние и честные в своих переживаниях, он нашел в себе силы решиться на откровенный разговор. Этот опыт принес ему много положительных впечатлений.

Актер отметил, что рос в условиях, когда мужчина не мог рассказывать о своей боли и переживаниях – вместо этого они обычно говорили, что все замечательно. Но когда Брэд попал в другую среду, он понял, насколько важно делиться собственным опытом и слабостями. Особенно добавляя к этому немного юмора, как один из участников встреч, который его особенно вдохновил.

Во время скандального развода Джоли заявляла, что Питт много пил и в периоды алкогольных загулов позволял себе рукоприкладство – как по отношению к ней, так и к детям. Артист утверждает, что его директор отругал его за честное признание в посещении собраний для алкоголиков, но он считает, что все сделал правильно.

Источник: Page Six

Украина выступила с угрозой в адрес России

В Киеве уже готовятся совершить массированную атаку

Мединский публично унизил генсека НАТО Рютте

Политик пошутил над историческими знаниями главы Североатлантического альянса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей