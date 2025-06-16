Леонид Агутин выложил видео про развод с Анжеликой Варум

Слухи о проблемах в отношениях звездной пары ходят давно

Популярный российский исполнитель Леонид Агутин, которому стукнуло уже 56 лет, снял музыкальный клип, сюжет которого строится вокруг развода с Анжеликой Варум. Кадры со съемок артист опубликовал на просторах интернет-пространства, чем вызвал волну обсуждений среди подписчиков.

Разговоры о расставании этой пары ходят в Сети не впервые, хотя сами супруги раньше не раз опровергали слухи. В этот раз они решили "обыграть" тему расставания в художественной форме, сделав из этого видеоролик.

По сюжету клипа, пара приходит на судебное заседание по поводу развода. Адвокатами их героев выступают Леонид Ярмольник и Кристина Бабушкина. Однако во время печального действия участники процесса неожиданно начинают танцевать.

В проекте также задействованы артисты Александр Робак, Андрей Мерзликин и Ольга Медынич. Забавный видеоролик получился очень ироничным.

Ранее, в день рождения знаменитой певицы супруг публично обратился к ней со словами "я ошибался". На фоне этого многие вспомнили слухи о предполагаемой неверности Агутина.

К слову, ранее певец раскрыл, какие россиянки вызывают у него отвращение. Певец весьма строг к представительницам прекрасного пола.