Агутин рассказал, что не приемлет мужественность в женщинах

Агутин раскрыл, какие россиянки вызывают у него отвращение
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: соцсети
Певец строг к представительницам прекрасного пола

Популярный российский исполнитель Леонид Агутин в интервью на "Шоу Воли" откровенно высказался о представительницах прекрасной половины человечества, поведение которых ему в высшей степени неприятно.

По словам артиста, он не переносит мужественность у представительниц слабого пола. Его отталкивают грубость, агрессивный тон, нецензурная лексика и попытки вести себя как мужчины. Певец признался, что считает такие черты в женщинах неестественными и отталкивающими.

Любимец миллионов подчеркнул, что придерживается консервативных взглядов: женщина, по его мнению, должна оставаться мягкой, нежной и женственной, а мужчина – сильным и ответственным. Он не скрывает, что такие принципы влияют и на его личные отношения.

В разговоре с Павлом Волей певец также высказал мнение, что мужчина должен делиться своей зарплатой с любимой женщиной, тогда как она может тратить заработанные деньги на себя.

Артист признался, что именно так строятся его отношения с любимой супругой Анжеликой Варум, он часто дает ей деньги и не ставит никаких условий. Воля, в свою очередь, полностью поддержал эту позицию, подчеркнув, что в паре не должно быть "я", есть только "мы".

К слову, ранее Агутин сделал откровенное признание об алкоголизме. Певец решил рассказать все, как есть.

Источник: "Шоу Воли" ✓ Надежный источник
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