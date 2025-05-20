Агутин объяснил, почему не пишет песни про жену

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Леонид Агутин рассказал, почему в его репертуаре не найти песни, посвященной жене Анжелике Варум. По словам артиста, все композиции для женщин он писал исключительно по заказу.
Композитор отметил, что когда к нему обращаются с просьбой написать песню о чьей-то даме сердца, то он воспринимает это как интересную задачу. Также ему очень нравится посвящать композиции женским именам.
"Я бы в жизни не написал песню про Марину, а заказ – это вызов. Про Марию у меня песня есть, а про Анжелику нет, она не заказывала", – отметил он.
Напомним, Агутин и Варум в браке порядка 25 лет, однако их отношения не всегда были гладкими. Некоторое время назад стало известно, что артист изменял супруге, но она решила его простить.
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