Появились подробности о вероятном любовнике Дибровой

По слухам, модель решила бросить знаменитого супруга

Спустя 16 лет брак Дмитрия Диброва дал трещину. Еще год назад он уверял, что его жена Полина не смотрит на других мужчин, поскольку он уделяет ей много внимания, дарит дорогие подарки и регулярно устраивает интимные свидания. Однако сейчас СМИ сообщают – 35-летняя модель решила бросить его ради своего любовника, который, к слову, тоже не свободен.

Источники говорят, что избранником Полины стал состоятельный бизнесмен, у которого есть шестеро детей. Их роман развился стремительно, и мужчина сразу же захотел более серьезных отношений. Мириться с ролью любовника он категорически не хотел, из-за чего супруге ведущего пришлось делать непростой выбор: оставить мужа или новую влюбленность.

"На данный момент все четверо участников ситуации думают, как красиво завершить свои браки и решить все вопросы относительно воспитания наследников", – говорят знакомые.

По их словам, пока официально подавать на развод Дибровы не спешат. Они хотят сперва урегулировать вопросы имущества и опеки над детьми, и это оказалось непростой задачей. Поговаривают, что супруги ругаются и не могут прийти к общему знаменателю.