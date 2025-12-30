Умер знаменитый советский артист Эмиль Кио

Звезды не стало на 88-м году жизни

На 88-м году жизни оборвался земной путь знаменитого советского артиста Эмиля Кио. О кончине знаменитости сообщил руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный. При этом причина трагедии пока не раскрывается.

Именитый дрессировщик выразил соболезнования семье, друзьям и многочисленным поклонникам мастера иллюзии, с прискорбием подчеркнув, что отечественная сцена потеряла по-настоящему яркую и значимую фигуру.

Покойная легенда принадлежал к легендарной цирковой династии. Он был сыном знаменитого иллюзиониста Эмиля Кио-старшего и братом Игоря Кио. Продолжив семейную традицию, артист сумел выстроить собственный творческий путь и стал одним из самых узнаваемых иллюзионистов страны.

Свои первые шаги на манеже он сделал еще в начале 1960-х, помогая отцу в аттракционе. Спустя несколько лет Кио создал самостоятельную программу, с которой успешно гастролировал не только по Советскому Союзу, но и за его пределами. Его номера отличались масштабом, технической сложностью и особым сценическим шармом, за который его так любила публика разных поколений.

