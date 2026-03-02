Звезда российских сериалов Зиновьев умер от рака

Жизненный путь знаменитости оборвался на 80-м году

Российский актер Александр Зиновьев завершил свое земное пребывание, не дожив всего месяц до 80-летия. Печальной новостью поделился близкий друг покойного Дмитрий Минаев. По словам убитого горем товарища, артиста не стало 27 февраля. Причиной смерти он назвал онкологическое заболевание.

Ныне покойная звезда был хорошо знаком зрителям по ролям в популярных телепроектах и фильмах нулевых и начала 2010-х годов. Его фактурные герои украшали известные сериалы, например: "Интерны", "Глухарь", "Гибель Империи" и другие. Актер долгие годы оставался востребованным в кино.

Впрочем, в последние годы он жил вдали от столичной суеты – в деревне Киржачского района Владимирской области. Там он проводил спокойную жизнь и почти не появлялся на публике.

