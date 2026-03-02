Звезда российских сериалов Зиновьев умер от рака

Звезда российских сериалов умер от рака
Фото: www.unsplash.com
Жизненный путь знаменитости оборвался на 80-м году

Российский актер Александр Зиновьев завершил свое земное пребывание, не дожив всего месяц до 80-летия. Печальной новостью поделился близкий друг покойного Дмитрий Минаев. По словам убитого горем товарища, артиста не стало 27 февраля. Причиной смерти он назвал онкологическое заболевание.

Ныне покойная звезда был хорошо знаком зрителям по ролям в популярных телепроектах и фильмах нулевых и начала 2010-х годов. Его фактурные герои украшали известные сериалы, например: "Интерны", "Глухарь", "Гибель Империи" и другие. Актер долгие годы оставался востребованным в кино.

Впрочем, в последние годы он жил вдали от столичной суеты – в деревне Киржачского района Владимирской области. Там он проводил спокойную жизнь и почти не появлялся на публике.

Напомним, ранее стало известно о смерти екатеринбургского драматурга Николая Коляды. Близкие сообщили, что у него было диагностировано тяжелое заболевание, а в последние дни он находился без сознания.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
