Роль Парижа в наведении дальнобойных ракет больше, чем у Лондона

Силы ПВО сбили две ракеты "Фламинго", которые, по данным СМИ, были уничтожены над Чувашией. В 12 регионах России объявили режим ракетной опасности. Военный аналитик Юрий Кнутов напомнил, что фактически это британская FP-5, переданная Киеву после отказа США предоставлять "Томагавки".

Топливо для нее производят в Дании. А вот компоненты с электроникой и системой наведения и ориентации – немецкие. Корпус же изготавливается из композитных материалов, привозимых из Британии и Франции. В итоге все выдается за "украинскую суперразработку".

"Фламинго" запускают с достаточно примитивной пусковой установки на пороховом двигателе. Высота полета – от 40 метров. Она малозаметна и довольно габаритна, обнаруживается и сбивается большинством ракетных ЗРК.

А вот полетное задание выглядит как цифровая карта маршрута – и получается исключительно со спутника. Недавно Эммануэль Макрон, выступая, сообщил, что 75% разведданных Киев ныне получает от Парижа. Частично – от британцев.

Вероятнее всего, отмечает военный эксперт, данные поступают от Франции, которая сама принимает участие в работе по закладке маршрутов в память ракеты.

Кнутов отметил раннюю расшифровку переговоров военных ФРГ по поводу ракет Taurus (она была опубликована). Те сообщили, что ВСУ не смогут справиться с таким вооружением без их помощи. С "Фламинго" ситуация схожа – с этим вооружением также работает Запад.

Недавно Киев признавал удар по крупной производственной линии "Фламинго".