Мир содрогнется: Мессинг назвал роковую дату — до Дня Х остались считаные недели

Пророчество экстрасенса выглядит крайне пугающе

26 февраля 2026 года мир, по преданию, окажется на грани – эту дату связывают с одним из самых тревожных пророчеств, приписываемых Вольфу Мессингу. Речь идет о документе из закрытых архивов, который, как утверждается, был обнародован бывшим сотрудником спецслужб и содержит записи, сделанные медиумом незадолго до его смерти.

Согласно этому тексту, в конце февраля 2026 года человечество окажется в точке максимального напряжения. День будет отмечен сильным потрясением, после которого планета замрет в ожидании развития событий. Весь мир, включая Россию, окажется перед жестким выбором между масштабным конфликтом и попыткой сохранить хрупкий баланс. Ключевую роль, как утверждается, сыграет конкретный человек "с голубыми глазами", от решения которого будет зависеть дальнейший ход событий.

В пророчестве фигурирует глобальное противостояние крупных держав – США, Китая и России. При этом особое внимание уделяется некой скрытой силе, которая не связана с государствами напрямую, но способна управлять процессами из-за кулис, подталкивая мир к столкновению ради собственной выгоды. Возможно, речь идет о так называемом "глубинном государстве".

Отдельно упоминается и знак-предвестник в небе – небесное тело, которое должно приблизиться к Земле именно в этот день. Есть предположение, что речь идет о комете 3I/ATLAS. За несколько дней до этого, как гласит предсказание, человечество столкнется с глобальным сбоем систем связи.

Самой неожиданной частью пророчества называют будущий союз России с тем, кого сегодня принято считать противником. А завершает эту мрачную картину надежда: Мессингу приписывают слова о появлении прорывной технологии, способной исцелять болезни и изменить представление людей о мире – кто-то назовет ее божественной, а кто-то научным чудом.

