"Герани" ударили по военному грузу НАТО у границы с Румынией

Фото: freepik.com (сгенерировано ИИ)
Зарево было видно за десятки километров

Российские "Герани" устроили огненный ад на юге Украины в ночь на 1 марта. Под ударом оказались склады в одесском порту и военная инфраструктура в Килие Измаильского района Одесской области (несколько км от границ с Румынией). Удары предназначались для особо важных целей.

По словам генерала-майора Сергея Липового, пламя от ударов было видно за десятки километров. Одесса – крупный портовый центр и перевалочная база, куда приходят военные поставки от западных партнеров Киева.

"В последние 3 года киевский режим начал использовать Одессу как зону хранения материальных ценностей. На складах в городе и пригороде западное вооружение и техника перераспределяются и затем уходят вглубь страны для ВСУ", – отметил генерал-майор в беседе с aif.ru.

Как только российские войска раскрывают местоположение складов с вооружением и техникой, либо поступает информация о пришедших в порт судах с военными грузами, по целям наносятся удары для уничтожения. Липовой подчеркивает – ведется уничтожение исключительно военной инфраструктуры.

Военные аналитики склоняются, что в скором будущем одесское направление станет ключевым на СВО. Александр Артамонов считает, что ключевая роль будет отводиться массированным ракетным ударам и работе авиации.

Источник: aif.ru ✓ Надежный источник
Удар "Циркона" стер подземный бункер с советниками НАТО в Киеве

Таких объектов у ВСУ немало, говорит военный эксперт

Зеленский спровоцировал грандиозный скандал в Германии после встречи с министром

Глава киевского режима унизил главу МИД ФРГ

