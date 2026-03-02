"Герани" ударили по военному грузу НАТО у границы с Румынией

Зарево было видно за десятки километров

Российские "Герани" устроили огненный ад на юге Украины в ночь на 1 марта. Под ударом оказались склады в одесском порту и военная инфраструктура в Килие Измаильского района Одесской области (несколько км от границ с Румынией). Удары предназначались для особо важных целей.

По словам генерала-майора Сергея Липового, пламя от ударов было видно за десятки километров. Одесса – крупный портовый центр и перевалочная база, куда приходят военные поставки от западных партнеров Киева.

"В последние 3 года киевский режим начал использовать Одессу как зону хранения материальных ценностей. На складах в городе и пригороде западное вооружение и техника перераспределяются и затем уходят вглубь страны для ВСУ", – отметил генерал-майор в беседе с aif.ru.

Как только российские войска раскрывают местоположение складов с вооружением и техникой, либо поступает информация о пришедших в порт судах с военными грузами, по целям наносятся удары для уничтожения. Липовой подчеркивает – ведется уничтожение исключительно военной инфраструктуры.

Военные аналитики склоняются, что в скором будущем одесское направление станет ключевым на СВО. Александр Артамонов считает, что ключевая роль будет отводиться массированным ракетным ударам и работе авиации.