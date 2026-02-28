Катя Лель готовится к паломничеству

Катя Лель готовится к паломничеству
Катя Лель. Фото: соцсети
Знаменитость хочет посетить святыни Тибета

Весна для многих артистов – время перезагрузки и дальних поездок. После долгой зимы знаменитостям хочется сменить обстановку, набраться сил и вдохновения. Катя Лель тоже решила посвятить этот сезон особому путешествию.

В разговоре с журналистами певица объявила, что собирается отправиться в Азию. Звезда уверяет, что давно ощущает внутреннее притяжение к Тибету и мечтает осуществить давний замысел – увидеть гору Кайлас.

Артистка отметила, что вокруг этого места существует множество легенд. Она рассказала, что, согласно преданиям, там сосредоточена мощная сакральная энергия, доступ к которой открыт далеко не каждому, и что тот, кто приближается к Кайласу, проходит особое духовное преображение.

Исполнительница подчеркнула, что это путешествие для нее – не просто туристическая поездка, а важный шаг, к которому она давно готовилась. В Тибет она отправится не одна, а в компании близких людей, чтобы разделить этот опыт с теми, кто ей близок по духу.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

