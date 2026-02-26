СМИ: Молодая жена Бероева оборвала все связи с друзьями после встречи с актером

В окружении 21-летней избранницы актера говорят, что не в курсе о ее личной жизни

Молодая жена Егора Бероева после окончания решила свести все контакты к минимуму: в окружении 21-летней Анны Панкратовой эту информацию подтвердили. Актер женился на ней в феврале 2026 года.

Анна – молодая актриса и балерина. В социальных сетях она не упоминает о статусе супруги, равно как и не афиширует новое положение. Однако Бероев присутствует среди друзей и подписчиков в социальных сетях. Встретились они в стенах ее хореографического колледжа, когда Бероев готовился к работе над фильмом "Кукла".

Студентка бросилась Егору в глаза, и к окончанию выпускного курса он пригласил ее на главную роль. Последние месяцы учебы ей пришлось совмещать с работой в кино и выпускными спектаклями. Однако в стенах колледжа о тайной свадьбе не знали – там удивились этой информации, хотя подтвердили, что Бероев у них присутствовал.

Знакомая Анны говорит, что не в курсе событий в ее личной жизни – после выпуска из колледжа никакого общения практически нет. Встречу с Бероевым студенты помнят – событие выдалось знаменательным.

"И Аня тоже была, но ничего примечательно в тот конкретный момент я не видела, касательно их", – говорит другая приятельница Панкратовой.

Молодая актриса не реагирует на вопросы медиа и хранит молчание. А ее фильмография, между тем, уже насчитывает роли – в "Куклах" и сериале "Марик", режиссером которого выступает ее супруг.