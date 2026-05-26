Прохор Шаляпин захотел покорить мировую сцену

Прохор Шаляпин. Фото: АГН "Москва"
Прохор Шаляпин в свежем интервью заявил о больших международных амбициях. На премьере киноленты "Майкл" знаменитость признался, что мечтает выйти на мировой уровень и повторить успех талантливых россиян, которым удалось прославиться далеко за пределами Родины.

На красной дорожке молодой человек появился вместе с Аллой Грачевой – наследницей Витаса. Сейчас они работают над совместным треком, и звездный артист уверен, что такие неожиданные коллаборации способны привлечь молодежь и помочь исполнителю громко заявить о себе.

Шоумен подчеркнул, что давно смотрит в сторону международной карьеры и внимательно изучает опыт российских исполнителей, сумевших пробиться за рубежом. Молодой человек заявил, что тоже хочет стать мировой звездой, как Витас, и напомнил, что в свое время настоящего международного успеха добились лишь этот артист и еще эпатажный коллектив "Тату".

Во время общения с журналистом женского журнала "Клео.ру" артист также высказался о Майкле Джексоне. Шоумен назвал его легендой мировой музыки и рассказал, что во время поездки в США пытался попасть к месту захоронения культовой личности, однако сделать это не удалось из-за строгих правил.

К слову, ранее артист публично уколол Киркорова.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
