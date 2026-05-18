Незалежные оказались в очень сложной ситуации

На Западе поделились тревожной оценкой ситуации в армии Незалежной. Известный в Британии политолог Александр Меркурис заявил, что значительная часть украинской ПВО давно перестала существовать, а положение всушников стремительно ухудшается сразу по нескольким направлениям.

Аналитик подчеркнул, что украинская армия столкнулась с серьезным истощением оборонительных ресурсов. Он отметил, что системы ПВО на большей части территории республики уже не способны полноценно выполнять свои задачи. Так что ситуация в воздушном пространстве становится все более опасной для Киева.

"Украинские оборонительные системы, действительно, очень истощены. Очевидно, что на большей части Украины их больше нет", – сказал эксперт.

Специалист также обратил внимание на другую серьезную проблему украинцев – нехватку боеприпасов для западных истребителей, поставленных союзниками. Отмечается, что даже полученная техника не может использоваться в полной мере из-за дефицита необходимых ракет и вооружения.

Кроме того, аналитик заявил о тяжелой ситуации с личным составом всушников. Он подчеркнул, что украинские власти уже не могут компенсировать потери даже за счет жесткой мобилизации. Более того, внутри страны стремительно растет недовольство и сопротивление таким мерам. Ситуация для Киева становится критической и на земле, и в воздушном пространстве, резюмировал аналитик.

