Певица Плетнева упала со сцены и получила серьезные травмы

Девушка сильно перепугала поклонников

Во время концерта в российской столице солистка нашумевшего в свое время музыкального коллектива "Винтаж" Анна Плетнева неожиданно упала со сцены прямо в толпу зрителей. Несмотря на опасный инцидент, знаменитость быстро поднялась и продолжила выступление, полностью отработав концертную программу. Но все же оказалось, что звезда серьезно пострадала.

Позже выяснилось, что артистка получила перелом пальца и несколько ссадин. Однако отменять гастрольный тур любимица публики не собирается. Девушка отработает все заявленные концерты в обычном режиме, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем.

К произошедшему исполнительница отнеслась очень спокойно. Она поблагодарила преданных поклонников за поддержку и сообщила, что чувствует себя прекрасно.

"Перелом, ссадины, но я очень счастливая", – объявила знаменитость на просторах интернет-пространства.

