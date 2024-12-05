Улица разбитых витрин: как выглядит центр Тбилиси после акций протестов

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

У вспыльчивых и эмоциональных грузин есть национальная забава –после очередных парламентских или президентских выборов выходить на акции протеста. Вспоминаются кровавые события в центре столицы Грузии 2007 и 2011 годов. 2024-й тоже завершается многодневными антиправительственными выступлениями на главной улице Тбилиси.

После 18 часов на станции метро "Руставели" все пестрит от бело-красных грузинских флагов. Они – не только в руках, но и в виде накидок на спинах молодежи. Приходят на митинги протеста в основном молодые люди до 30. Кто-то просто потусоваться, кто-то – за компанию, кто-то – выпустить пар.

Как известно, кому война, а кому мать – родная. И уже на выходе из метро стоят палатки с флагами Грузии, США и Евросоюза, дудками и свистками, значками, на которых стяг Грузии соседствует с желто-голубым полотнищем Незалежной. Мол, мы едины.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Тут же для особо разгоряченных продается и житомирское мороженое – "Морозиво Пломбир". Которое может храниться аж два года – почти до новых выборов и очередных протестов, считай. Хотя, согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 31457-2012, "Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия", рекомендуемый срок годности мороженого при температуре не выше минус 18 °С – не более 6 месяцев с даты изготовления. Но в Самостийной – свои стандарты и порядки.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

То ли "морозива" мало на всех завезли из дружественной державы, то ли для увеличения срока годности оно было чем-то возбуждающим нашпиговано, но после заката протестущие начинали вести себя агрессивно и крушить все, что попадалось на пути. И ладно бы камни, бутылки с "коктейлями Молотова" и бомбы с краской летели только в окна парламента – он и так сегодня напоминает больше крепость в осаде, где вместо фанеры, вместо стекол – огромные металлические щиты, преграждающие вход. Но достается на орехи и витринам дорогих магазинов и кафе – как говорится, "кипит наш разум возмущенный".

"Нет смысла вставлять новые, – вздыхает Давид, хозяин ювелирной лавки. – Завтра же все снова выбьют. Мы уже проходили это не раз. Просто надо подождать несколько дней, когда все уляжется".

А Лия из кафе по-соседству едва не плачет: "Пусть Саломе (Зурабишвили, президент страны – Прим. ред.) приходит и ставит мне стекло, раз она всех призывает выходить на митинги, даже школьников и студентов, а они идут и кидают камнями".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Утром на Проспекте Руставели сметут стекла, от ночного мусора не останется и следа. Тут появятся торгующие местными мандаринами и виноградом коробейники, откроются стихийные рынки с "набади" (бурками), а невесть откуда взявшийся в этих краях индеец в традиционном головном уборе "роучи" из окрашенных перьев будет играть на флейте что-то пронзительное и щемящее.

Источник: Утро.ру

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