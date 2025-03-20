Армия России сбила 132 дрона ВСУ

ВСУ пошли в атаку на Россию после разговора Зеленского с Трампом
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Киев наращивает агрессию

В ночь на 20 марта украинская армия пошла в массированную атаку на российские регионы с применением беспилотников. Главное оборонное ведомство нашей страны сообщило, что за прошедшую ночь были уничтожены 132 "крылатых засланца", напавшие на несколько областей РФ.  

Самый сильный удар пришелся по Саратовской области – там сбиты 54 "птички". Под Воронежем зафиксировано 40 сбитых БПЛА, а под Белгородом – 22. Кроме того, по девять дронов уничтожены в Ростовской области, по три – в Курской области и Крыму, один – в Липецкой.  

В результате удара в Саратовской области пострадала женщина. Взрывной волной выбило окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1, где она находилась. Сейчас ей оказывается медицинская помощь.  

Примечательно, что атака произошла в ночь после телефонной беседы главы киевского режима Владимира Зеленского с новым руководителем Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил сам Трамп, обсуждение длилось около часа и было посвящено согласованию позиций России и Украины после его предыдущего разговора с Владимиром Путиным.  

Российская сторона уже заявляла, что всушники намеренно проводят удары по территории РФ, пытаясь сорвать мирные инициативы, предложенные Трампом. На фоне продолжающихся переговоров атака беспилотников выглядит как демонстрация очевидного нежелания Киева двигаться к миру и попытка повлиять на ход событий.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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