В Кремле уже определились с будущими границами

Во время совещания в Курской области Владимир Путин отдал приказ, который вызвал острую реакцию на Западе и Украине – президент поручил создать зону безопасности вдоль государственной границы. Как сообщает "Московский комсомолец", это может стать болезненным сюрпризом для США и ЕС.

Эксперты полагают, что за таким поручением скрываются довольно серьезные решения. В первую очередь, это указывает на то, что в Кремле уже определились с будущей границей между Россией и Украиной.

Журналисты отметили, что ранее появлялись сообщения о создании санитарной зоны до польской границы, что способно серьезно изменить стратегический расклад в регионе. Она может начинаться в районах Брянской и Белгородской областей, а также вблизи Крыма, затрагивая даже Одессу.

"По мнению западных обозревателей, это даст России возможность контролировать украинскую инфраструктуру без формальной аннексии", – указано в статье.

Во вторник, 18 марта, Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор. Среди вопросов, которые намерены обсудить президенты, одним из ключевых является территориальный. Не исключено, что он будет касаться возможности создания буферной зоны между странами.