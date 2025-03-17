Всего три вопроса: о чем Трамп будет говорить с Путиным

Глава США уверен, что окончание конфликта уже близко

Американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным 18 марта. Он подчеркнул, что обе стороны уже фактически согласовали телефонный звонок и темы для обсуждения.

По данным Белого дома, главы России и США затронут три важных вопроса. Первый коснется территорий, которые сейчас находятся под российским контролем. Второй – АЭС, в частности принадлежности Запорожской атомной электростанции.

"Я думаю, что обе стороны, Украина и Россия, уже многое обсудили. Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов", – сказал Трамп.

Также президенты обсудят доступ к портам в Черном море в рамках вопроса об урегулирвоании украинского конфликта.

Трамп утверждает, что за минувшие выходные Вашингтон и Москва проделали большую работу, поэтому сейчас есть большой шанс положить конец противостоянию на Украине.

Спецпредставитель американского лидера по украинскому вопросу Стив Уиткофф после визита к Владимиру Путину говорил, что российский лидер продемонстрировал позитивный сигнал о готовности вести переговоры по урегулированию. По его словам, у глав России и США сложились хорошие отношения, поэтому они смогут выстроить позитивный и конструктивный диалог.

Ранее стало известно о тайном звонке Путину с Украины.