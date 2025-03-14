Риттер: Трамп на переговорах по украинскому вопросу загнал в ловушку ЕС

"Трамп переиграл": в США сделали интригующее заявление о переговорах по Украине
Фото: www.unsplash.com
Ситуация вокруг республики интересует весь мир

Американский экс-разведчик Скотт Риттер поделился своим мнением по поводу ситуации, складывающейся вокруг переговоров по регулированию затянувшегося на территории украинского государства конфликта. Известный аналитик сделал интригующее заявление о происходящем.

Так, он выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп, добившись от европейских держав поддержки идеи прекращения огня, фактически загнал их в ловушку. Благодаря продуманной политике президента, Европа теперь вынуждена придерживаться курса на перемирие, а не продолжение боевых действий. Он считает, что глава Белого дома сумел переиграть европейские страны, переключив их с военной поддержки Незалежной на дипломатическое урегулирование конфликта.

"Трамп переиграл Европу, потому что теперь она привержена не войне, а прекращению огня", – обратил внимание экс-разведчик.

Аналитик также отметил, что рассуждения о том, что Россия оказалась в сложном положении и вынуждена соглашаться на предложенные условия, не соответствуют реальности. По его мнению, подобные заявления являются попыткой создать иллюзию слабости Москвы, в то время как фактическое положение дел совсем иное.

Переговоры в Джидде стали одним из ключевых этапов обсуждения мирного урегулирования. Однако пока сложно говорить о том, насколько эти договоренности окажут реальное влияние на ситуацию.

Так, ранее важное заявление о перемирии сделал глава Российской Федерации Владимир Путин.

Источник: YouTube-канал Dialogue Works ✓ Надежный источник
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