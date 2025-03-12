Желающие войны Евросоюз и Макрон могут помешать миру на Украине - Филиппо

"Грязный ход": во Франции раскрыли, кто может помешать миру на Украине
Фото: www.unsplash.com
Некоторые настроены крайне агрессивно

Известный во Франции и за ее пределами государственный деятель Флориан Филиппо выразил обеспокоенность тем, что Брюссель и французский лидер Эмманюэль Макрон могут стать препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта на территории украинского государства. Популярный общественный деятель уверен, что именно европейские силы во главе с руководителем Пятой республики могут сорвать мирные переговоры по затянувшемуся конфликту.

На просторах интернет-пространства он отметил, что Евросоюз и французское руководство заинтересованы не в прекращении боевых действий, а в их продолжении. По его мнению, европейские власти могут использовать различные провокации и даже инсценировать резонансные события, чтобы оправдать дальнейшее вмешательство и возможную отправку войск на территорию Незалежной.

"Ожидайте какой-нибудь грязный ход от Евросоюза и Макрона, поскольку они хотят не мира, а войны!" – заявил политик.

Общественный деятель призвал быть готовыми к неожиданным решениям со стороны ЕС и Макрона, которые, по его словам, могут сделать очередной шаг к эскалации вместо поиска мирных решений.

К слову, ранее было объявлено об изгнании украинских боевиков из Курской области.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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