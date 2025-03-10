Государственный деятель готов к решительным действиям

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что новый глава Белого дома Дональд Трамп, как никакой другой политик, осознает риски конфронтации с Россией. На этом фоне глава США приготовил кардинальные перемены миру – он намерен полностью изменить структуру коллективного Запада после завершения продолжающегося на землях Незалежной конфликта.

По словам аналитика, нынешний американский лидер рассматривает украинский кризис как противостояние Запада и России, которое может перерасти в полномасштабный глобальный конфликт. Он отметил, что многие недооценивают серьезность происходящего, но сам политик ясно понимает последствия.

Эксперт также подчеркнул, что позиция нашей страны в отношении расширения Североатлантического альянса и западной политики в регионе оказалась верной. По его мнению, впервые в США появился лидер, который прямо говорит об этом. Он добавил, что антироссийская риторика была навязана Демократической партией, но сейчас за рубежом начинают признавать реальное положение дел.

По его словам, Незалежная – лишь часть проблемы, и в будущем потребуется перестроить всю систему западной коалиции. Он считает, что дальнейшая эскалация должна быть остановлена.

"Украиной дело не ограничится, весь коллективный Запад нужно перестроить", – заявил американский эксперт.

К слову, ранее был обозначен срок войны Евросоюза с Россией в случае ухода США.