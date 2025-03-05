Ситуация заметно изменилась

Парламентарий Верховной рады Незалежной Александр Дубинский, который продолжает сидеть за решеткой по обвинению в госизмене киевскому режиму, обратился к гражданам страны с дельным советом.

Политический деятель призвал сограждан всеми возможными путями избегать контактов с сотрудниками ТЦК. В своем сообщении на просторах интернет-пространства он порекомендовал украинцам беречь себя и не попадаться на глаза представителям военкоматов.

По его мнению, конфликт на украинских землях фактически завершен, а власти в Киеве проживают последние мгновения своего существования. Он выразил уверенность, что скоро все закончится, и призвал людей беречь свои жизни.

"Старайтесь беречь себя. Старайтесь не попадаться ТЦК. Все скоро закончится. Останьтесь живы", – заявил парламентарий.

Ранее в прессе появилась информация, что Соединенные Штаты приостанавливают поставки вооружений Украине. Вашингтонская администрация ожидает от киевских властей проявления готовности к мирным переговорам, и дальнейшая поддержка будет зависеть от их позиции. В Киеве считают, что это может привести к новым территориальным потерям.