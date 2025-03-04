Пентагон подтвердил остановку военной помощи Украине

Глава США принял жесткое решение

Американский президент Дональд Трамп остановил поставки оружия и военной техники на Украину после того, как столкнулся с хамством со стороны Владимира Зеленского. Глава США дал украинскому лидеру несколько дней на извинение и не принимал никаких решений, однако после категоричного отказа "партнера" признавать свое недостойное поведение, он отдал приказ Пентагону.

В военном ведомстве США уже подтвердили, что поставки военной помощи Украине поставлены на паузу. Решение не окончательное, у Киева еще будет возможность договориться с Вашингтоном, но только в том случае, если власти продемонстрируют свою приверженность мирному урегулированию украинского конфликта.

По данным источников в Белом доме, американцы приостановили поставки военной техники, управляемых реактивных систем залпового огня и противотанкового оружия, которые в данный момент не достигли своей точки назначения – Украины, в том числе те, что идут транзитом через Польшу.

Пауза может также сказаться на американских оборонных компаниях, которые приступили к выполнению заказа. Это потребует от правительства США принять меры по поддержке производителей.

Трамп решил приостановить поставки вооружения после недавнего заявления Зеленского, которое он назвал самой плохой фразой, прозвучавшей из уст украинского президента.