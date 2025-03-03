Британия только усугубит ситуацию

Глава британского правительства Кир Стармер представил план по обеспечению безопасности на территории украинского государства, однако в прессе обратили внимание на его слабые стороны и досадные последствия.

Так, авторитетное зарубежное издание Responsible Statecraft отметило, что эта стратегия приведет европейские страны к еще большей зависимости от Соединенных Штатов Америки в военной сфере.

Авторы материала подчеркнули, что несмотря на заявления о самостоятельности в вопросах обороны, европейские страны наверняка окажутся в ситуации, когда без американской поддержки им не обойтись – если они попадут "в переплет" на Украине, опять придется звать на помощь Большого брата.

Обозреватель издания напомнил, что сам британский премьер ранее признавал необходимость привлечения США для ввода европейских контингентов на территорию Незалежной.

Обсуждение вопроса по усилению поддержки киевского режима состоялось в ходе саммита стран еврообъединения, который прошел в британской столице в минувшее воскресенье. В ходе встречи британский премьер подтвердил готовность разместить вооруженные силы на территории Незалежной и задействовать авиацию в урегулировании конфликта.

К слову, ранее глава Финляндии дал странную оценку стычке Зеленского и Трампа.