Залужный заявил об отказе Украины сдаться

Вероятный преемник Зеленского пригрозил России: "Украина не сдастся"
Валерий Залужный. Фото: ArmyInform / wikimedia.org
Военный раскрыл планы на переговоры с Москвой

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого многие называют вероятным преемником Владимира Зеленского в случае выборов в стране и кого российский лидер упоминает по фамилии, заявил, что Украина продолжит противостояние с Россией. Такую речь он произнес во время выступления в греко-католическом соборе в Лондоне.

"Эта война не окончена. Украина не сдастся. С вашей помощью мы одержим победу", – сказал экс-военный, а ныне дипломат.

Залужный уверяет, что единственная цель Киева – одолеть Москву в конфликте. Однако если западные страны откажутся от помощи стране, сделать это будет невозможно.

Как известно, бывший главком ВСУ придерживается курса по модернизации армии и доведения ее до стандартов НАТО, чтобы приблизить страну ко вступлению в альянс. 

Подобное заявление Залужный сделал в свете подготовки к переговорному процессу между Россией и Украиной. Президент Дональд Трамп ранее указывал, что в случае, если все стороны проявят достаточную мудрость, урегулировать вопрос получится в течение пары недель. Вместе с этим действующий украинский лидер Владимир Зеленский говорит, что прекращения огня не будет, пока Запад не предоставит Украине достаточные гарантии безопасности. Соглашения по этому пункту у всех трех стран пока нет.

Также в России отмечают, что территориальный вопрос является одним из тех, по которым достичь согласия не выходит.

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