Многим ситуация сильно не нравится

В Незалежной стали активно заводить уголовные дела против высокопоставленных вояк. Негодованием по этому поводу поделился экс-советник главнокомандующего ВСУ Виктор Назаров в беседе с изданием "Телеграф".

Украинский военный аналитик считает, что таким образом власти нарушают принцип боевого иммунитета, который ранее защищал командиров от судебного преследования за решения, принятые в сложных боевых условиях.

Он отметил, что оценка действий военных сейчас проводится с учетом нынешнего опыта, а не тех обстоятельств, в которых они находились на момент принятия решений. По его мнению, это противоречит логике военного управления, поскольку командиры на поле боя действуют в условиях нехватки информации, времени и постоянных рисков.

Назаров считает, что таким образом власти не только нарушили прежние договоренности, но и создали опасный прецедент. Очевидно, что это может подорвать доверие военных к государству, поскольку они теперь не уверены, что их действия в бою не станут поводом для уголовного преследования в будущем. Учитывая, что многие всушники и так недовольны действиями киевского режима, в стране может углубиться раскол.

Он также подчеркнул, что не берется оценивать мотивы такого решения, но полагает, что оно несет определенные риски.

"Власть сделала шаг в опасном направлении", – обратил особое внимание аналитик.

К слову, ранее под Киевом было разгромлено логово нацистов.