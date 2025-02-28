Массовые аресты высокопоставленных военных начались на Украине - СМИ

Массовые аресты высокопоставленных военных начались на Украине
Фото: www.unsplash.com
Многим ситуация сильно не нравится

В Незалежной стали активно заводить уголовные дела против высокопоставленных вояк. Негодованием по этому поводу поделился экс-советник главнокомандующего ВСУ Виктор Назаров в беседе с изданием "Телеграф".

Украинский военный аналитик считает, что таким образом власти нарушают принцип боевого иммунитета, который ранее защищал командиров от судебного преследования за решения, принятые в сложных боевых условиях.

Он отметил, что оценка действий военных сейчас проводится с учетом нынешнего опыта, а не тех обстоятельств, в которых они находились на момент принятия решений. По его мнению, это противоречит логике военного управления, поскольку командиры на поле боя действуют в условиях нехватки информации, времени и постоянных рисков.

Назаров считает, что таким образом власти не только нарушили прежние договоренности, но и создали опасный прецедент. Очевидно, что это может подорвать доверие военных к государству, поскольку они теперь не уверены, что их действия в бою не станут поводом для уголовного преследования в будущем. Учитывая, что многие всушники и так недовольны действиями киевского режима, в стране может углубиться раскол.

Он также подчеркнул, что не берется оценивать мотивы такого решения, но полагает, что оно несет определенные риски.

"Власть сделала шаг в опасном направлении", – обратил особое внимание аналитик.

К слову, ранее под Киевом было разгромлено логово нацистов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Логово нацистов разгромили под Киевом

Важной информацией поделились подпольщики

Группа сотрудников СБУ уничтожена мощным ударом по Запорожью

Наши военные продолжают громить противника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей