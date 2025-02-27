Важной информацией поделились подпольщики

Российская армия нанесла мощный удар по тренировочному лагерю одной из запрещенных в нашей стране нацистских организаций. Логово нацистов базировалось под Киевом. Такой важной информацией поделился глава пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар пришелся по объекту в городе Обухов. Он отметил, что лагерь использовался для подготовки боевиков, однако деталей произошедшего не раскрыл.

Украинские власти пока не давали официальных комментариев по этому поводу. Информации о последствиях удара и возможных потерях также не поступало.

В подобных лагерях проходят обучение радикальные формирования, которые затем участвуют в боевых действиях.

Обухов расположен вблизи Киева, что делает его удобным пунктом для размещения стратегически важных объектов. По таким объектам противника успешно отрабатывает армия нашей страны.

К слову, ранее на Западе забили тревогу из-за отчаянного шага главы киевского режима.