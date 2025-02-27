Для Незалежной наступают тяжелые времена

Руководитель киевского режима Владимир Зеленский пошел на отчаянный шаг и пытается заключить соглашение о природных ресурсах, чтобы укрепить свои позиции перед новым главой Белого дома Дональдом Трампом. Такую причину действий украинского лидера назвал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен

По словам эксперта, киевский верховод рассчитывает, что этот договор поможет ему сохранить легитимность и избежать возможного давления со стороны вашингтонской администрации, которая может попытаться заменить его на более удобного и сговорчивого политика. Норвежский аналитик отметил, что этот украинец всеми силами хватается за власть, даже если его решения идут в ущерб интересам страны.

Профессор подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают сделку исключительно с экономической точки зрения. По его мнению, для Соединенных Штатов это не способ поддержать Украину, а лишь способ получить доступ к ее ресурсам.

Эксперт также выразил мнение, что текущее положение дел не сулит ничего хорошего Незалежной. Он назвал ситуацию тревожной и предположил, что этот период войдет в историю как сложная и мрачная глава.

"Это очень темная глава для Украины", – подчеркнул аналитик.

К слову, ранее на Западе объяснили, что Россия сделала с Европой.