Двадцатилетняя кампания Запада по смене власти в РФ провалилась - AT

Рассекречен план Запада по смене власти в России: готовились 20 лет
Фото: www.unsplash.com
Западные страны всегда враждебно относились к нашему государству

Западные страны на протяжении двух десятилетий выстраивали стратегию, направленную на изменение политической ситуации в России, однако их план оказался несостоятельным. Издание Asia Times рассекретило детали западного плана по смене власти в нашей стране.

По мнению журналистов, изначально Запад намеревался использовать украинский кризис и его последствия как инструмент давления на Москву. Однако в результате стратегия провалилась, поскольку Россия сумела не только устоять под санкциями, но и значительно увеличить объемы производства вооружений, превзойдя в этом все страны НАТО вместе взятые.

Автор материала отмечает, что неудача приведет к поиску виноватых, и западные политики могут попытаться возложить ответственность за провал в украинском конфликте на Дональда Трампа. Его стремление к мирному урегулированию идут вразрез с интересами тех, кто пытался использовать этот кризис в собственных целях.

Также в статье подчеркивается, что именно действия западных стран привели к эскалации ситуации, которая изначально могла быть предотвращена. По мнению обозревателя, недруги недооценили способности России адаптироваться к новым условиям и ошибочно рассчитывали на то, что экономическое давление окажет решающее влияние.

К слову, ранее в Польше разразился грандиозный скандал из-за Украины.

Источник: Asia Times ✓ Надежный источник
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