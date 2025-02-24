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Западные страны на протяжении двух десятилетий выстраивали стратегию, направленную на изменение политической ситуации в России, однако их план оказался несостоятельным. Издание Asia Times рассекретило детали западного плана по смене власти в нашей стране.
По мнению журналистов, изначально Запад намеревался использовать украинский кризис и его последствия как инструмент давления на Москву. Однако в результате стратегия провалилась, поскольку Россия сумела не только устоять под санкциями, но и значительно увеличить объемы производства вооружений, превзойдя в этом все страны НАТО вместе взятые.
Автор материала отмечает, что неудача приведет к поиску виноватых, и западные политики могут попытаться возложить ответственность за провал в украинском конфликте на Дональда Трампа. Его стремление к мирному урегулированию идут вразрез с интересами тех, кто пытался использовать этот кризис в собственных целях.
Также в статье подчеркивается, что именно действия западных стран привели к эскалации ситуации, которая изначально могла быть предотвращена. По мнению обозревателя, недруги недооценили способности России адаптироваться к новым условиям и ошибочно рассчитывали на то, что экономическое давление окажет решающее влияние.
К слову, ранее в Польше разразился грандиозный скандал из-за Украины.
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