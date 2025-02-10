AP: переговоры по СВО под вопросом из-за успехов России на поле боя

Американский лидер, по словам экспертов, не имеет действенных рычагов давления на Москву

Несмотря на желание Дональда Трампа приложить все усилия, чтобы завершить украинский конфликт как можно скорее, вероятнее всего, успехов он не добьется. Аналитики Assosiated Press отмечают, что сейчас Россия меньше всего заинтересована в урегулировании из-за успехов на поле боя – это является главной причиной, почему СВО будет продолжаться дальше, уверены они.

По их словам, как бы Дональд Трамп ни угрожал или ни уговаривал Владимира Путина, это не возымеет особого эффекта. Российская сторона, конечно же, не будет отмахиваться от контактов с США, поскольку это продвигает Россию как глобальную силу и хорошо играет на внутреннем рынке. Но вряд ли переговоры с Вашингтоном приведут к чему-то конкретному.

"Трамп хочет быстрого разрешения конфликта, в то время как Путин стремится к более медленному решению, которое укрепит его военные позиции и ослабит как Киев, так и политическую волю Запада... Путин надеется, что в итоге Трампу "станет скучно" или он отвлечется на другую проблему" – указано в статье.

В действительности у американского лидера не так много рычагов давления на Москву. Он не может гарантировать, что Украина никогда не вступит в НАТО, а санкции не возымели должного эффекта – и в запасе их осталось не слишком много.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп сделал три подарка Путину в преддверии переговоров по Украине.