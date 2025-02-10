Newsweek: Трамп сделал три подарка Путину перед переговорами по Украине

Американский лидер пустил в ход стратегию "кнута и пряника"

После вступления в должность президента США Дональд Трамп принял три решения, которые можно назвать "подарками" Владимиру Путину. Об этом пишет журналист Брендан Коулл в статье для Newsweek. И первым из них является введение санкций против Международного уголовного суда (МУС).

Он отметил, что американский лидер указывал на необоснованность решений суда в отношении Израиля и премьера страны Беньямина Нетаньяху. При этом подобный шаг был благосклонно воспринят Москвой, для которой МУС наконец "поставили на место" после выданного ордера на арест Владимира Путина.

Санкции против юридического органа означают финансовые и визовые ограничения для всех, кто помогает расследованиям МУС против граждан или союзников США.

Дополнительно в администрации Трампа переориентировали политику в сторону борьбы с картелями, а не охоты за российскими бизнесменами и олигархами, связанных с властями России. И последнее – в Вашингтоне решили остановить все усилия по борьбе с "тайными кампаниями влияния со стороны РФ и других противников".

"Однако не все эти новости потенциально приятны для Москвы: спецпредставитель Трампа на Украине Кит Келлог заявил, что администрация Трампа может ужесточить санкции, чтобы положить конец начатому украинскому конфликту", – указал журналист.

Ранее на Украине заявили о желании втянуть США в прямое противостояние с Россией.