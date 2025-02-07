Украинцы захотели ввода иностранных солдат для противостояния российской армии

Более предпочтительное дальнейшее развитие событий на поле боя для Киева – это вовлечение Вашингтона в конфликт с Москвой. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в недавнем интервью. Так он ответил на вопрос, допускает ли повторение сценария с сектором Газа, куда Трамп раздумывает отправить американские войска, на Украине.

При этом советник Зеленского указал, что в текущей ситуации вовсе не обязательно доводить до прямого столкновения между Россией и США. Но это в случае расширения военного конфликта, Украина оказалась бы в более хорошем положении.

"Потому что все же это война иного уровня, но мы понимаем, что это слишком тяжело, потому что, когда мы говорим о секторе Газа, там все же ХАМАС, это террористическая организация", – указал Подоляк.

По его словам, европейские страны тоже не смогут одобрить ввод миротворческого контингента на территорию Украины, поскольку это решение не получится объяснить избирателям, а власти России будут активно противодействовать сторонникам такого варианта.

Ранее британские СМИ раскрыли подробности мирного плана Трампа по Украине. Журналисты утверждают, что президент США может заставить Киев отказаться от потерянных территорий и выйти из Курской области.