Подоляк заявил о желании вовлечь в конфликт с Россией США

"Война иного уровня": в Киеве раскрыли зловещий план против России
Фото: unsplash.com
Украинцы захотели ввода иностранных солдат для противостояния российской армии

Более предпочтительное дальнейшее развитие событий на поле боя для Киева – это вовлечение Вашингтона в конфликт с Москвой. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в недавнем интервью. Так он ответил на вопрос, допускает ли повторение сценария с сектором Газа, куда Трамп раздумывает отправить американские войска, на Украине.

При этом советник Зеленского указал, что в текущей ситуации вовсе не обязательно доводить до прямого столкновения между Россией и США. Но это в случае расширения военного конфликта, Украина оказалась бы в более хорошем положении.

"Потому что все же это война иного уровня, но мы понимаем, что это слишком тяжело, потому что, когда мы говорим о секторе Газа, там все же ХАМАС, это террористическая организация", – указал Подоляк.

По его словам, европейские страны тоже не смогут одобрить ввод миротворческого контингента на территорию Украины, поскольку это решение не получится объяснить избирателям, а власти России будут активно противодействовать сторонникам такого варианта.

Ранее британские СМИ раскрыли подробности мирного плана Трампа по Украине. Журналисты утверждают, что президент США может заставить Киев отказаться от потерянных территорий и выйти из Курской области.

Источник: РИА "Новости"
По теме

Всплыли шокирующие подробности убийства экс-мэра Самары

Мотивы убийцы до сих пор неизвестны

Катастрофа в зоне СВО: украинцы массово бежат с поля боя

В ЕС возмущены ситуацией, учитывая огромные траты на военные нужды Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей