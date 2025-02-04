Politico: Путин и Трамп решили дальнейшую судьбу Зеленского

Путин и Трамп решили дальнейшую судьбу Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: соцсети
Главу Украины хотят вышвырнуть с поста

Москва присоединилась к Вашингтону в призывах провести выборы украинского президента, что вызывает большую озабоченность в Киеве. В администрации Зеленского полагают, что по сути Владимир Путин и Дональд Трамп уже решили судьбу главы Украины, пишет Politico.

Ранее в Белом доме напомнили, что во время любых войн в демократических режимах происходят выборы президента, а сменяемость власти – нормально. При этом Владимир Путин поддержал такую риторику, указав, что любые мирные соглашения с Зеленским не будут иметь юридической силы из-за его нелегитимного статуса. 

"Соответствие позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает беспокойство. Я рассматриваю это как первое доказательство того, что Трамп и Путин согласны в том, что они хотят отставки Зеленского", – рассказал источник в администрации Украины на условиях анонимности.

Сейчас выборы президента рассматривают как первый шаг к началу мирного процесса на Украине – например, это может стать залогом прекращения огня. Тем не менее, из-за объявленного военного положения и законов Конституции, в стране не могут провести их на законных основаниях.

Проблемы с Зеленским есть также и у властей Словакии. Ранее премьер республики Роберт Фицо назвал главу Украины врагом собственной страны и получил хамский ответ от украинского МИД.

Источник: Politico
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