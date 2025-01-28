Путин озвучил условие окончания СВО через два месяца

Путин озвучил условие окончания СВО через два месяца
Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Российский лидер раскрыл новые подробности переговоров с Киевом

Российско-украинский конфликт может подойти к концу уже через полтора-два месяца при одном условии. Это станет возможно, если у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны, заявил Владимир Путин в новом интервью Павлу Зарубину.

По его словам, после начала СВО переговоры по урегулированию начались практически сразу. Тогда Россия заявила, что украинская армия должна покинуть территории ЛНР и ДНР, поскольку граждане республик не хотят быть в составе Украины. Президент отметил, что во время обсуждения мирных договоренностей в основе документа были предложения украинской стороны.

На переговорах европейские лидеры тоже выставили условие – они сказали, что Киев не должен подписывать какие-либо соглашения с "пистолетом у виска", указывая на приближение российской армии к украинской столице. Поэтому руководство приняло решение отвести войска. Вскоре после этого украинцы взяли паузу, чтобы посоветоваться с союзниками, и отреклись от своего намерения заключить мир.

"Вот и посоветовались... Из Киева поступил сигнал, что страна будет воевать до последнего украинца. "Или мы вас, или вы нас"", – рассказал Путин.

Глава России утверждает, что Москва не готова подписывать никакие соглашения без отмены декрета Зеленского о запрете переговоров, поскольку они будут нелегитимными. Но при желании в украинской конституции найдутся способы обойти эту норму.

При этом в России считают лидера Украины нелегитимным президентом, который не может заключать важные соглашения от лица всей страны. И сейчас суверенитет Незалежной находится практически на нуле, указал Путин. Вместе с этим он выразил готовность назначить переговорщиков для диалога с Зеленским.

Источник: Telegram
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