Кортеж Путина срочно выехал в Кремль посреди ночи: что случилось

Ранее Трамп сделал новое заявление о переговорах

Минувшей ночью очевидцы заметили, как кортеж президента Владимира Путина экстренно выехал в Кремль. Автомобили главы государства и его сопровождения заметили в центре столицы около полуночи. С чем связана подобная срочность – официально не сообщалось.

Как напоминают журналисты, до этого срочные визиты Путина в Кремль были связаны с важными геополитическими событиями. К примеру, решением западных стран отменить ограничения на удары дальнобойным оружием по российской территории. Подобное также произошло в 2023 году, когда турецкому лидеру Реджепу Эрдогану внезапно стало плохо в прямом эфире.

Сейчас СМИ объясняют ночную поездку Путина в Кремль с новым заявлением Дональда Трампа, который объявил, что желает провести встречу с российским президентом "немедленно". Он сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский доложил ему о готовности заключить сделку для окончания украинского конфликта.

По словам российских источников в Кремле и МИД РФ, встреча Путина и Трампа может состоятся не раньше марта. Перед этим лидерам потребуется провести телефонный разговор, чтобы отдать указания о подготовке к двустороннему саммиту.

Ранее западные СМИ указывали, что глава США поручил своим подопечным организовать телефонный разговор с президентом России через несколько дней после его инаугурации.