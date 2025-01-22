Трамп заявил, что любит русский народ, но пригрозил санкциями

От американских политиков можно услышать все, что угодно

Новый глава вашингтонской администрации Дональд Трамп удивил общественность своим заявлением о России и русских. В соцсети Truth Social он отметил, что не хочет вредить России, назвав это своей принципиальной позицией. Трамп добавил, что якобы относится к русскому народу с теплотой и всегда поддерживал хорошие отношения с Владимиром Путиным.

"Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ", – сообщил политик.

При этом он тут же пригрозил нашей стране возможным введением новых санкций и пошлин, если Москва не прекратит военные действия на Украине. В то же время политик призвал как можно скорее завершить конфликт.

Он заявил, что урегулирование возможно двумя путями – легким или сложным. Подчеркивая, что первый вариант всегда предпочтительнее, он дал понять, что затягивание боевых действий приведет к тяжелым последствиям.

Комментарий Трампа можно расценить как очередную попытку привлечь внимание к собственной персоне, этот политик всегда отличался эпатажностью.

К слову, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский устроил политическое шоу в Давосе, он лебезил перед Трампом и пугал Евросоюз.