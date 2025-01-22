Daily Express: сделка Путина и Трампа приведет к третьей мировой войне

В Британии заявили об "отвратительном" предложении Трампа Путину
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Готовность лидера урегулировать конфликт вызывает массу вопросов на Западе

Во время своего прихода к должности президента США Дональд Трамп сделал одно "отвратительное" предложение Владимиру Путину, считает бывший британский дипломат Тим ​​Уилласи-Уилси. Так он оценил слова республиканца о сохранении некоторых территорий за Россией.

Эксперт уверен, что после этой сделки Москва не успокоится, а вскоре, накопив силы, предпримет новую попытку вторжения, но уже на территории стран НАТО. В итоге противостояние приведет к началу третьей мировой войны.

Уилласи-Уилси считает, что первыми пострадают Финляндия, Румыния и Польша. В качестве плацдарма для вторжения российская сторона будет использовать Украину и Белоруссию.

Аналогичного мнения придерживается и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. По его мнению, армия России может устроить киберудары по инфраструктуре НАТО, попытаться вывести из строя транспортные коммуникации и даже отдать приказ о пуске ракет по территории западных стран.

"Никто не должен обманываться, думая, что урегулирование путем переговоров, при котором они прекратят боевые действия, но Россия сохранит то, что у нее есть, будет означать, что все кончено, что Россия наконец-то будет довольна тем, что получила", – заявил военный.

Ранее на Западе предсказали, что в случае ядерного конфликта справиться с его последствиями смогут только пять стран.

Источник: Daily Express
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