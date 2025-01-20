Депутат Рады Безуглая сочла существование Украины открытым вопросом

В Раде выступили с мрачным заявлением о существовании Украины
Картинка: сгенерировано ИИ
Будущее страны крайне туманно

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сделала заявление, в котором выразила сомнения относительно устойчивости Украины как государства. По словам парламентария, сам вопрос существования республики остается под большими сомнениями, учитывая сложившуюся ситуацию и перспективы на 2025 год.

Государственная деятельница отметила, что Незалежная, на ее взгляд, является "государством-ребенком". Она объяснила это не только сравнительно скромным сроком "независимости" страны, но и определенной незрелостью населения, госструктур и армии. Политик считает, что инфантилизм, присущий некоторым категориям украинского общества, мешает стране развиваться полноценно и быть устойчивой на мировой арене.

"Открытый вопрос, что очевидно для всех нас, – существование Украины как таковой", – сказала парламентарий.

Сегодня это государство сталкивается с серьезными вызовами, которые требуют зрелого подхода и стратегических решений. Депутат не уточнила, какие конкретные меры следует предпринять, чтобы улучшить ситуацию, однако ее заявление вызвало бурные обсуждения в прессе.

К слову, ранее на Украине объявили о подготовке к важнейшему шагу в рамках продолжающейся российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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